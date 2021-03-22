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嗶哩嗶哩孖展超購40倍

2021-03-22 列印
　　回流中概股嗶哩嗶哩（9626）將於今日截孖展，截至昨晚該股合共錄得接近305億元孖展認購，以公開發售集資7.41億元計算，超額認購逾40倍。嗶哩嗶哩將在本周五公佈配發結果，下周一掛牌。另一隻熱門新股百融雲創（6608）再有逾40億元進帳，目前合共獲得近240億元孖展，超額認購接近60倍。

　　另外，內地問答社區及原創內容平台知乎在美啟動招股程序，每股美國預託股份（ADS）發售價介乎9.5至11.5美元。阿里巴巴（9988）、京東（9618）以及騰訊（700）等均透過私募配售渠道參與認購知乎股份，分別認購1億、1億以及3000萬美元。

知乎赴美上市集資

　　百度（9888）將於明日掛牌，港交所早前宣佈，將於明日同步推出百度相關期貨及期權，同時將其納入認可賣空指定證券名單，多間發行商亦會同日推出多隻輪證。
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