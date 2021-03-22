騰訊將於周三放榜 券商料純利增三成

騰訊（700）將於周三公佈去年第四季度及全年業績，綜合多間券商業績預測數據，根據非國際財務報告準則全年純利介乎1192.98億至1292.3億元（人民幣，下同），對比騰訊2019年全年純利943.51億元，增幅介乎26.44%至36.97%，預估中位數為1230.54億元。



摩根士丹利預計騰訊去年全年純利達1193.19億元，按年增長26.5%，第四季收入則按年上升26%至661億元，當中手遊業務增長速度放緩，去年前三季按季均增長超過六成，全年預測按年增長39%，主要因收購遊戲公司Supercell後合併財務報表，以及遞延收入減少所致。不過，新遊戲《天涯明月刀》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》以及《決勝時刻》推出後市場反應理想，《地下城與勇士》手遊版公測重開，該業務仍具可持續性增長前景。



手遊增速或見放緩



另外，在金融業務方面，因內地近期出台相關監管及反壟斷政策，預料會對金融科技公司產生負面影響，騰訊該業務增長將會放緩，但因騰訊在該方面發展步伐較謹慎，相信負面影響可控，但或會影響未來併購行為。



瑞信則發表研究報告指，由於社交廣告健康增長，以及媒體廣告有改善跡象，預計網上廣告業務增長將達18%，而金融科技及商業服務方面，受雲服務及業務穩定帶動，預計將增長27%。



該行認為，騰訊具可見的增長前景，主要受惠手遊IP產品線及微信生態系統變現等中期增長引擎，並維持「跑贏大市」評級，目標價為735元。



富瑞（Jefferies）則發表報告指，公司今年在不同產品線的創新令人驚喜，預期小程序今年亦可維持快速增長，再加上雲端及支付基建，亦能推動商戶進行銷售改變。另一方面，微信新推出的「視頻號」，亦進一步強化用戶內容及商戶價值。