——重慶鋼鐵（1053）公佈去年全年業績，淨利潤為6.38億元，按年下跌31.03%，每股盈利7分，不派末期息。營業收入則錄得244.9億元，增長4.31%。
——禹洲集團（1628）發盈警，預期截至去年底全年，綜合純利將顯著下降。資料顯示，2019年度盈利為36.06億元人民幣。但禹洲集團表示，就去年業績派發的每股股息，將不會低於2019年的33港仙，今年業績股息亦將不會低於去年度。
——信盛礦業（2133）預期，去年股東應佔淨虧損將擴大至不少於3.5億元（人民幣，下同），2019年淨虧損為7079萬元。淨虧損擴大，主要由於內地採礦資產減值損失不少於1.8億元，以及預付款減值損失不少於1億元。
——港龍中國地產（6968）公佈，截至去年底，全年溢利為9.61億元（人民幣，下同），按年增長43.82%。每股盈利0.68元，派末期息每股0.18元。收入錄得41.71億元，按年增長1.11倍。
——慕尚集團（1817）發盈警，預期去年全年業績將轉盈為虧，將錄得稅後虧損介乎2.6至3.2億元（人民幣，下同），2019年度溢利為2.1億元。去年出現稅後虧損，主要由於新冠疫情打擊，以及客戶購物習慣從實體轉向網上，導致集團實體店舖關閉或收入下降。