科技股顯著反彈 納指漲1.23% 美債息回調 杜指升103點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報32731點，升103點；納斯達克指數收報13377點，升162點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見45.70港元，較香港收市價跌0.03港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見640.32港元，較香港收市價升6.82港元。
美國總統拜登早前表明，會以加稅應付基建開支，令到市場憂慮，美股會因此出現調整。雖然如此，美國十年期國債息率，輕微下調至1.69厘水平，降低市場的恐慌情緒。
美債息率已連續7周攀升，削弱科技股表現。
有分析指，土耳其總統埃爾多安早前革除央行行長阿格巴爾（Naci Agbal），使土耳其里拉急挫。此舉可能加劇投資者對新興市場資產的擔憂，導致部分資金流向美債等避險資產，進而帶動美債息率下滑。
長和成升幅最大藍籌
歐洲股市個別發展，英國富時指數中段升0.4%，德國DAX指數則升0.3%。不過，法國CAC指數中段卻跌0.3%。
港股方面，投資者關注重磅藍籌股放榜，大市觀望氣氛濃厚，恒指好淡拉鋸，全日波幅337點，收造28885，下跌105點，兩日合共挫520點。
內銀股受捧，國指收報11306，逆市上升22點。大市交投縮減至1342億元，扣除半日市，是今年最淡靜的交易日。
藍籌股方面，煤氣（003）預計2021年度派送紅股後，全年股息將不少於2020年度，股價逆市收漲2%報12.24元；長和（001）急升3.56%收報62.5元，為升幅最大藍籌股。