百度今掛牌「失威」 一手料僅賺140元

科網三巨頭「BAT」終於齊聚港交所！以搜索引擎起家的百度（9888）今日掛牌，昨晚暗盤表現平平，多間暗盤收盤均僅得不足2%的升幅，當中輝立暗盤更一度跌穿上市發售價252元，報250元，最終收盤報254.8元，升1.1%，若不計手續費及佣金，一手五十股賺140元。



輝立及富途的暗盤收市價雖然都沒有跌穿招股價，但最終升幅亦有限。當中富途的暗盤收報253.8美元，微升0.7%，一手帳面賺90元。耀才暗盤則收報255元，升1.2%，一手帳面賺150元。



一手中籤率15%



昨晚百度在美股盤前交易在260美元以上波動，最高見261.75美元，升1.7%，若以每股美股為261美元，根據一拆八換算，每股普通股價格接近253.36港元，較港股發售價仍有0.5%的溢價。



百度昨日公佈配售結果，最終公開發售部分合共錄得接近40萬份認購申請，申請認購的總股數超過5.32億股，相當於超額認購111倍，凍結資金1354.27億萬元，集資淨額為236.82億萬元，若悉數行使超額配股權，將會額外募集資金淨額約35.68億元。國際配售部份亦錄得約九倍超額認購。



是次公開發售合共有約11.21萬人獲配股份，一手中籤率為15%，抽五十手，即2500股穩中一手。百度亦錄得五張頂頭槌飛認購，每張申請最終獲配676手股份，若不計孖展利息及任何收費，每張頂頭槌飛帳面淨賺最多10.14萬元。



致富證券董事及證券業務部主管郭家安表示，是次百度有近四十萬人認購並不出奇，畢竟該股市值較大，於內地的知名度頗高，仍會有投資者希望長線持有。他又指，若中籤的散戶可以考慮持有一段時間，因市場憧憬百度上市後，有機會納入各大指數成份股，因此股價或仍有一定增長空間。



