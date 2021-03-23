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國藥盈利增15% 派末期息0.69元

2021-03-23 列印
　　國藥控股（1099）昨天公佈，去年盈利71.87億元（人民幣，下同），同比增15%，每股盈利升9.5%至2.31元，派發末期派息每股0.69元。集團期內收入4564.15億元，同比增加7.32%，當中毛利有403.23億元，毛利率8.83%與去年持平。醫藥分銷分部收入佔比下降4個百分點至74.18%，而醫療器械和藥品零售分部則分別上升2.98個百分點和0.56個百分點，達到19.04%和5.15%。

　　集團擁有覆蓋各級醫療機構配送網絡的規模優勢，現時各省市的終端網絡覆蓋已經超過50萬家。

　　

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