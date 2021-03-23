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金管研樓宇買賣樓款 改由銀行直接過數

2021-03-23 列印
　　去年底黃馮律師行突然被香港律師會接管而殃及不少買賣樓宇的市民，有見及此，金管局做推手，與銀行界研究樓宇買賣涉及的樓款不再經律師樓，而由銀行之間直接過數。消息透露，金管局冀可盡快落實新安排，長遠更希望將不同情景下樓宇買賣的資金交收安排標準化。

        金管局發言人表示，正與銀行業界就物業交易的替代付款機制作出研究，以減低萬一按揭律師行營運出現重大問題時對銀行及客戶所造成的影響。銀行人士指，黃馮事件反映銀行在此事上的角色處於被動，故若樓宇買賣的樓款由銀行之間直接過數，對銀行及客戶而言都會較安全。



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