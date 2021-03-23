康宏環球風波再起 股東會爆禁制令糾紛

康宏環球（1019）上周召開的股東特別大會（EGM）及周年股東大會（AGM）風雲迭起，先爆發肢體衝突，後出現禁制令糾紛。屬「台灣幫」的康宏董事會昨公布，AGM表決議案悉數通過，又批評第三大股東陳佩雄代表律師在AGM上，對禁制令草擬本口頭描述並不準確。



康宏昨早公布AGM結果，以六至七成的票數，贊成通過省覽復牌條件之一的2017年至2019年財報，且通過重選吳榮輝、葉怡福、陳宏志等人的表決。其中，屬「深圳幫」的主要股東，包括佳兆業太子爺郭曉群、陳佩雄等人的投票權，則根據公司章程74條被「DQ」，涉及33.09億股。



非一般點票方式惹爭議



AGM結果一出，便有市場人士指，表決結果由德博會計師事務所監督點票，而非一般的股份過戶處進行，質疑當中存在爭議。本報曾就此問題向康宏問詢，但至截稿前未獲得回應。



此外，繼康宏EGM現場遭不明人士闖入後，次日AGM新一輪風波又起。據了解，陳佩雄在當日下午5時10分已取得高等法院禁制令，禁制本次AGM進行，其代表律師當時亦收到禁制令的影印本。然而，大會主持卻無視休會10分鐘以證實禁制令真偽的要求，繼續投票及結束會議，被指涉嫌藐視法庭。



康宏昨於公告回應事件指，與會期間尚未接獲任何禁制令。AGM結束後，當日下午9時7分，公司才接獲高院發出的經批准單方面禁制令草擬本。草擬本上列明，臨時禁制令禁製公司於3月18日召開AGM，直至3月26日或法院進一步頒令為止。另外，次日（3月19日）下午5時41分，公司才接獲該禁制令的密封副本。



康宏認為，陳佩雄代表律師在AGM上的口頭表述「並非是對禁制令草擬本的準確描述」。目前，公司正就事件聽取法律意見，並適時向股東交代最新消息。



