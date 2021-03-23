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招行：今年力保息差優勢

2021-03-23 列印
　　招商銀行去年純利973.42億元（人民幣，下同），按年增加4.8%；淨息差略微收窄至2.49%。該行副行長兼財務總監王良表示，隨著今年貨幣政策及寬鬆環境的改變，負債成本或會有所上升，對銀行的淨息差有一定不利影響，今年淨息差或略降，但該行會根據市場變化，適當管控貸款定價，盡力保持淨息差領先優勢。

        招商銀行去年第四季淨息差2.41%，按季下降12個基點，王良昨日於業績後線上會議中表示，當季淨息差大幅下降，主要是該行加大了資產證券化的力度，導致淨利息收入減少等。未來會盡力保持季度之間淨息差的平穩。



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