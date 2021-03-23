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潤啤全年賺21億升六成

2021-03-23 列印
　　華潤啤酒（291）去年全年股東應佔溢利20.94億人民幣，同比大升59.6%，每股盈利65分，派發末期息每股13.1分，全年派息升近六成至25.9分，派息率維持在四成。

        疫市下，集團去年收入跌5.2%至314.5億元，啤酒銷量下降2.9%，但首席執行官侯孝海指，由於集團去年在更多區域推行不含瓶銷售，導致平均銷售價格較2019年下降2.4%，若撇除此因素，去年銷售單價仍錄得單位數增長。

        侯孝海預期潤啤將於傳統夏季旺季取得較大銷售增長，今年市場發展會回復至正常年的消費水平。

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