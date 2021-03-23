中環IFC外望——傳滙豐新一輪裁員 劍指合規部門人手

滙豐控股（005）早前重啟裁員三萬五千人的計劃，昨日就傳出將在本港展開新一輪裁員行動。市傳滙豐將裁減合規部門人手，料至少逾百人受影響，且一半合規部的職能將移師廣州，以節約成本。



本地傳媒引述消息人士報道，滙豐昨早召開視像員工會議，逾六百名員工參與，其中主要為合規部門職員。管理層在會上提到，為減省成本及維持可持續的合規成本，將開展裁員行動，但就暫時未知今輪裁員所涉及的總人數，惟香港及新加坡合規部門將會成重災區。



半數人或移至廣州



消息人士指，目前尚未公佈裁員名單及詳情，亦無公佈裁員準則，管理層僅稱屆時會按照既定程序作出賠償。而半數合規部門職能將移至廣州，以節省成本，料今次未被裁的員工將會負責監察廣州同事調查報告的質素。滙豐銀行不作評論。



據本報了解，為節省成本，滙豐銀行一直有進行轉型（Transformation），不同部門亦有相關裁員舉動，但同時亦會設置新的職位，供受影響員工申請，亦開放予其他員工申請。



富時強積金指數系列納入A股



港府早前放寬強積金投資內地A股的限制。指數公司富時羅素昨日公佈，將中國A股納入富時強積金指數系列。另外，獨立的富時強積金中國A股指數亦將於今年4月推出，為衡量中國A股在強積金基金的表現提供精確的基準。



富時羅素預計，中國A股將佔富時強積金中國指數權重19.7%及富時強積金新興市場指數權重7.4%。富時羅素稱，緊隨積金局於去年認可以上交所及深交所為核準證券交易所，意味着中國A股不再受10%的投資上限限制。











高瞻