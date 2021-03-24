李彥宏：加大投資自動駕駛 百度首掛險守招股價

中國互聯網三巨頭之一的百度（9888）昨日回歸港股第二上市，惟表現未如理想，首掛一度失守招股價，最終平收報252元。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，過去八年公司針對自動駕駛及相關技術投入逐步加大，現時投入絕對值亦很大，以去年為例，集團整體研發投入達200億元人民幣。不過投資高峰期仍未來臨，未來會加大力度投資自動駕駛，預計當L3級別或L4級別（駕駛員基本不需參與操控）的自動駕駛普及後，公司有能力做到收支平衡。



百度昨日掛牌險守上市招股價，早段高開0.8%，報254元，曾高見256.6元，其後股價走勢疲弱，一度跌穿252元關口，低見251.6元，最終平收報252元，無升跌，一手沒有賺蝕，不過中籤投資者需要蝕認購手續費或孖展利息。昨晚百度在美股早段曾跌近6%，低見251.14美元，較港股昨日收市價低逾3%。



美股早段曾跌近6%



百度是21世紀初崛起的第一代互聯網巨頭，早期以人人熟知的搜尋引擎發跡，於2010年起轉戰以人工智能為核心的雲計算、智能駕駛等業務。李彥宏指，今年將會是旗下自動駕駛業務出現「質變」的一年，因其自動駕駛車隊將開始實現商業化收費，目前在河北滄州已經獲得審批，可以進行無人駕駛商業化運營，其他城市目前仍在談判當中，除了技術挑戰外，法律法規上亦需要突破。過去自動駕駛車隊在北京、長沙等地試運營，已經服務超過20多萬人次。



他又指，百度短期內仍以開發L3以及L4兩個級別的自動駕駛技術為主，能夠不受時間空間限制進行無人駕駛的L5級別，則需要較長時間累積才可實現，例如要等待L4級別駕駛技術的大規模普及。



百度未來會持續大力進行研發，相信其能成為最早將L5級別技術應用於智能汽車的公司。



百度早前與吉利汽車（175）合資成立智能汽車公司「集度汽車」，正式加入智能造車大隊，李彥宏表示，未來汽車工業會朝自動駕駛發展，不過在與合作夥伴進行溝通時，發現他們對於造車比較謹慎，不急於「第一個吃螃蟹」，為了讓市場更早接受百度的自動駕駛技術，公司決定自己製造一款汽車，希望能夠集成包括語音控制車輛、自動泊車等人工智能技術，預計最遲會在2024年進行量產。



智能車最遲2024年量產



除此以外，旗下最大自動駕駛平台Apollo亦已經進入商業化階段，李彥宏表示，目前公司簽約客戶滿意度很高，增長速度很快，除此以外亦有在不同城市進行智能交通項目，包括車路協同、路測設備等，相信未來數年該業務仍然處於高速成長階段。