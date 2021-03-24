快手去年勁蝕逾千億 撇除優先股仍蝕79億

二月上市的重量級新股快手科技（1024），昨天公佈上市後首份成績表，全年虧損高達1166億元（人民幣，下同）。撇除優先股公允值變動等因素，經調整虧損仍超過79億元，由盈轉虧，但較預期虧損93億元為佳，而對上年度有約10億元經調整盈利。



快手錄得巨額虧損，主要由於上市之前，以低價發行可轉換可贖回優先股吸引投資者。隨著公司去年上市，在會計帳目要計入1068億元相關虧損，令總虧損由對上年度的197億元，大幅擴大近5倍至1166億元。



這類優先股帳目虧損在新經濟股IPO當中可說相當常見，但由於屬意料中事，對股價影響不大。對於未來發展，管理層表示，將會繼續改善廣告業務，以及探索進軍海外。



電商交易額激增五倍



如果撇除優先股影響，單看去年第四季，快手只錄得約7億元經調整虧損，較對上年度同期虧損8億元，收窄12%，表現已有改善，並宣佈不派末期息。



營運表現方面，平均每日活躍用戶達2.6億人，增長超過五成，使用時間增加17%，至每日87.3分鐘。每名活躍用戶帶來的網上營銷收入為82.6元，大幅增長95%，至於電商交易總額則超過3811億元，暴升近5.4倍，當中包括通過快手本身平台以及合作夥伴的交易。



快手去年收入增長超過五成，去年第四季計算，有43.6%收入來自直播業務，至於增長較快的網上營銷業務，則佔四成七。管理層表示，快手廣告收入增長較整體行業為快，主要由於快手有很多忠實年輕用戶，消費力強。



快手昨日收市後公佈業績，收報301.2元，跌4.3%。華盛證券分析師聶振邦表示，快手經調整的79億元虧損，已經少於市場預期的93億元。



此外，快手去年收入亦有逾五成增長，業績對股價正面，假如整體科技股投資氣氛好轉，快手股價下月可望挑戰350至370元。



