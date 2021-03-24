吉利去年純利跌32% 派息銳減股價受沽壓

吉利汽車（175）昨日放榜，截至2020年12月底止，股權持有人應佔溢利55.3億元（人民幣，下同），按年少賺32%，每股盈利0.56元。末期息派0.2港元，按年大減20%。吉利於公佈業績後跌勢加劇，收跌6.6%，報22.55元。



李東輝續指，去年下半年4.0時代的部份產品推出市場，令下半年利潤較上半年增長約40%。



4.0產品初步發力見效，他相信2021年，隨著該類產品在銷售結構中佔比提升，規模效益進一步體現，他對未來銷量逐步增長，利潤回到快速增長軌道充滿信心。



集團期內汽車銷量132.02萬部，按年少3%。其中中國境內批發量按年跌4%，至124.75部；出口銷量受惠推出多款新產品，按年增長25%，至7.27萬部。集團預計，2021年銷售目標為153萬部，將按年增加16%。



該集團執董安聰慧指出，今年銷售153萬部的目標，主要是基於集團預判年內中國乘用車市場需求恢復，加上又是從3.0至4.0時代過渡的產品爆發年，CMA（緊湊型平台架構）將全面賦能予吉利品牌，產品競爭力將有所提升。



吉利同日公佈成立純電動合資品牌「極氪（ZEEKR）」，由吉利汽車和母企吉利控股分別持股51%及49%。



安聰慧指，選擇現時宣佈是由於集團的電池、互聯網、自動駕駛等技術具備條件，是水到渠成的結果，又形容極氪「是現貨，不是期貨」，4月可接受預定，料第四季可向市場交付使用。



「回A」仍有待審批



去年初吉利宣佈尋求與富豪汽車合併重組，擬於香港瑞典兩地上市。行政總裁桂生悅稱，上月已有最終定案，雙方將合併包括發動機和變速器等業務，目前無意再推進瑞典上市計劃。被問及有傳吉利科創板上市，因高科技定位問題遇阻，他回應「回A」仍需要有關部門審批，暫時沒有得到任何消息。



