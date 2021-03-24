中環IFC外望——畢馬威：近半CEO料明年業務難復常

畢馬威發佈《2021年首席執行官展望動向調查》，發現近半數（45%）全球CEO，預計在2022年前不會看到業務恢復到「正常化」，近三分之一（31%）CEO則預計這將在今年晚些時候發生。同時疫情引發的變化使四分之一（24%）CEO表示，他們的商業模式已經被永遠改變。



畢馬威在今年2月和3月進行有關調查，訪問500位全球CEO對疫情應對措施及其3年內展望。大多數（55%）CEO擔心員工能否接種新冠疫苗，這影響他們對員工何時重返工作崗位的展望。相當多CEO（90%）正考慮要求員工報告他們何時接種過疫苗，這可能有助組織考慮採取措施保護更廣泛員工。然而三分之一（34%）全球CEO擔心疫苗安全性方面的不實訊息，以及這可能導致員工選擇不接種。



畢馬威全球主席及CEO Bill Thomas說，在做出任何重大決定前，首席執行官都希望確信他們的員工能免受病毒侵害。疫苗的推出使CEO變得樂觀，他們正為新的現實做準備。CEO們正針對一些關鍵市場的差異進行情景規劃，這些差異可能會影響其營運、供應鏈和人員，從而導致經濟復甦不均衡。



李小加：對上調印花稅感驚訝



政府將於8月上調股票印花稅，港交所（388）前行政總裁李小加出席第24屆瑞信亞洲投資論壇（AIC）時稱，對此感到驚訝，但強調印花稅上調不會令港股市場變得不再吸引。



李小加提到他任職港交所行政總裁時，一直與業界合作尋找方法，希望能降低股票印花稅，故對上調稅率消息感到驚訝。對於印花稅率上調，他認為對量化交易（Quantitative Trading）影響最大，希望當局在交投維持高位及經濟復甦時，能檢討印花稅率，「但下調稅率經常是難於上調稅率。」



高瞻