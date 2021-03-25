鮑威爾料經濟復增長 納指跌265點 紓困措施出台 耶倫：可全民就業

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報32420點，跌3點；納斯達克指數收報12961點，跌265點。滙控（005）美國預託證券價格曾見44.82港元，較香港收市價升0.47港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見599.24港元，較香港收市價跌24.26港元。
耶倫鮑威爾鼓舞投資信心
美國財長耶倫和聯儲局主席鮑威爾到眾議院金融服務委員會作證，對美國經濟及通脹有正面訊息，鼓舞投資信心，美股道指早段反彈264點報32669點；納指微升10點報13237點。恒指夜期中段升36點報27915點，低水3點。
至於經濟數據方面，美國二月耐用品定單按月下降1.1%，市場預期為增長0.8%。
市場對經濟信心回升，支持油價反彈，紐約原油期貨每桶升1.85美元報59.6美元，升幅逾3%；倫敦布蘭特期油報62.7美元，亦升近3%。金價造好。於紐約商品交易所，4月份期金收報每盎司1733.2美元，升8.1美元，升幅0.47%。
外圍疫情反覆歐洲又爆出疫苗出口爭議，投資者憂慮各地經濟復甦進度，環球投資氣氛轉弱。歐洲股市週三個別發展。歐洲多國新冠疫情加深，引發投資者對經濟復甦前景感擔憂。英國富時100指數收報6712.89點，升13點。德國DAX指數收報14610.39點，跌51點。法國CAC指數收報5947.29點，微升2點。
港股連跌第四個交易日，昨日盤中一度急插670點低見27827點，收造27918點，失守二萬八大關，四日累瀉1487點。科指累計挫7.3%，收市險守8000關。大市交投續弱，成交總額1901億元，北水連續第2日流出，合計淨流出69.4億元。
港股失守二萬八大關
除港股外，內地股市走低，滬指連跌兩日，失守3400關口。上證指數收報3367，跌1.3%；深成指數收報13407，降1.47%；市場交投活躍，兩市成交合計7623億元人民幣。
富昌證券聯席董事譚朗蔚指出，恒指月線圖顯示，現階段恒指仍處於50月線上方，近日回吐或可稱為牛市調整。另外，現水平科技股股價具一定吸引力，不過一旦科指收市失守8000關，則會下試7700關口。