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友邦50億奪東亞壽險

2021-03-25 列印
　　據雙方的公告披露，東亞銀行將向其零售銀行客戶獨家分銷友邦保險的人壽保險及長期儲蓄產品，該項銀保夥伴協議覆蓋香港及中國內地，令友邦在與地區銀行建立夥伴合作方面進一步拓展至8個市場。另外，友邦保險亦將會收購由藍十字（亞太）保險過往承保的人壽保單業務。

　　東亞銀行亦發公告稱，出售東亞人壽及其有關業務組合，並與友邦訂立長期獨家分銷協議，符合該行的最佳利益，與去年9月完成的策略檢討中定下的目標一致。該行預計，出售事項所產生的利潤約為10億元。另外，料部份所得款項將付予股東，其數額及形式將於出售事項完成後，由董事會考慮屆時的市況及監管期望後確定；所得款項還將用於支付該行未來業務發展。
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