騰訊賺1227億增三成 馬化騰：積極配合監管

騰訊（700）昨日公佈去年全年業績，根據非國際財務報告準則，全年股東應佔純利達1227.42億元（人民幣，下同），增長30%，每股盈利12.934元，對上年度為9.966元，末期息派1.6元。對於反壟斷問題，騰訊主席馬化騰表示，將會積極配合監管部門，盡可能做到合規，保證長遠發展。



騰訊期內收入增長28%，至4820.64億元；經調整EBITDA增長24%，至1833.14億元。資本開支則按年增長近5%，至339.6億元。



就反壟斷與官員多次會面



騰訊總裁、執行董事劉熾平表示，關於反壟斷已跟相關部門多次見面，對這方面要求跟政府都有定期會議，在會議當中談及多項議題，期待能夠打造一個健康環境，讓更多創新在內地發生，騰訊也一直非常重視合規和要求。



劉熾平又指，騰訊金融業務有比較強的自我約束和自制能力，合規是「第一條生命線」，過往公佈針對網絡貸款等新規時，騰訊業務一早符合相關要求。公司金融產品很大程度是和其他金融機構，尤其是持牌機構合作，而非要顛覆他們的業務，因此相信公司於金融機構之間能夠優勢互補，一齊把風險控制做好。



騰訊核心業務之一的網絡遊戲，收入增長36%至1561億元，主要受內地及海外市場的智能手機遊戲，尤其是《和平精英》、《王者榮耀》以及《PUBG Mobile》收入增長，以及遊戲公司Supercell合併推動。不過集團第四季遊戲收入按季跌6%至391億元，劉熾平解釋，內地逐步復工復產，用戶遊戲市場減少亦屬正常，但因疫情期間遊戲玩家數目，以及大家對遊戲忠誠度提高，相信長遠遊戲行業仍會有更好發展。



公司早前於海外市場試推《英雄聯盟》手遊版，劉熾平稱，真正全球化的手遊運營才剛剛開始。公司對英雄聯盟IP和遊戲有信心，未來持續進行開發及加強推廣。



