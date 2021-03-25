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安踏去年賺52億 派末期息47仙

2021-03-25 列印
　　安踏體育(2020) 公布全年業績，截至去年12月底止，股東應佔溢利51.62億元(人民幣，下同)，倒退3.4%，每股基本盈利191.92分。公司派末期息47港仙，全年股息68港仙，增長1.5%。

        在去年的疫情衝擊之下，安踏的收益、毛利和經營溢利均仍然錄得正增長，並創下上市以來的新高。收益上升4.7%至355億元，毛利率同比上升3.2個百分點至58.2%；經營溢利上升5.3%至92億元。經營溢利率上升0.2個百分點至25.8%，亦創下新高，反映成本控制措施有效。

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