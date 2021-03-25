辦公軟件去年吸金 金軟：需求遠未飽和

首個批次復必泰疫苗抵港後，市民接種了兩周，前線醫護人員在檢測每一劑時，發現四十多次包裝出現瑕疵或內部液體壓力過大問題，港府一直將相關情況向德國生產藥廠報告，昨早收到回覆，認為須暫停接種該批次，以調查成因。港府依從，即時煞停注射。事件令接種計劃遇上小挫折，但也反映當局有嚴謹的把關機制，防止市民接種有問題的疫苗。故此，公眾毋須驚恐。 首批次復必泰疫苗被揭包裝有瑕疵，並非品質出問題，當局面對傳媒質詢時，亦首次透露設有檢驗疫苗的含菌量，證明無菌，認為可以安全使用。其實，目前不少市民仍對打疫苗抱觀望態度，當局有任何的安全檢測步驟和正面結果，應多主動向外公佈，以增強公眾的信心。今次暫停...

2021-03-25