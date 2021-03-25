  • 2021年3月25日 星期四
  • 24º
  • 58%
熱門： 行蹤杜汶澤鍾培生蘇玉華葉劉淑儀

日報新聞 > 財經

辦公軟件去年吸金 金軟：需求遠未飽和

2021-03-25 列印
　　金山軟件（3888）去年度收入同比升28%至55.94億元，辦公軟件服務收入在疫情下見明顯增長，錄得收益22.57億元，佔總收入四成，已和本業遊戲業務收入佔比不相伯仲，首席執行官鄒濤指，去年下半年國內疫情有所緩和，辦公軟件服務曾見明顯用戶人數下滑，但認為現時遙距工作已成新常態，遙距辦公需求遠未飽和。

        集團去年度盈利100.45億元，扭轉前年15.46億元虧損，每股盈利7.35元，派發末期股息0.2元，同比升一倍。遊戲業務方面，全年收入同比上升19%至33.37億元。

        

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd