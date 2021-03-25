小米年賺204億升一倍 晶片缺拖慢上季增長

集團總裁王翔解釋，第四季增長稍慢主要受環球晶片短缺問題影響，拖累集團產品供應，亦承認蘋果推出的iPhone 12熱銷，對集團構成威脅，強調會繼續提升產品應對來自蘋果、華為等對手競爭。
集團全球智能手機出貨量按年增長17.5%，即增長超過2400萬台，成為全球按年淨增長最多的智能手機廠商，分部收入按年增長25%，至1522億元，內地出貨量市場份額由去年首季的18.5%，上升至第四季的29.5%。
iPhone 12構成威脅
高階智能手機發展方面，定價近4000元人民幣的小米11發售21日內銷量突破100萬台，超過一半用戶為小米新用戶，智能手機平均單價按年增長6.1%，至1040元，有利集團擴展高階市場。
IoT（物聯網）與生活消費產品分部上季收入達211億元，按年增長8%，全年收入按年增8.6%，至674億元。
小米同日亦宣佈以總代價約2.05億元收購紫米（Zimi International）50.9%股本，收購後紫米將成為小米旗下全資子公司，期望透過是次收購降低集團IoT產品製作成本，以提升生產鏈整體競爭力。
集團董事會亦宣佈，國際部總裁周受資因家庭原因辭任，將由小米合夥人及高級副總裁盧偉冰接任，並繼續兼任中國區總裁及Redmi品牌總經理職位。