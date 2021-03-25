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保誠夥MyDoc 推視像診症服務

2021-03-25 列印
　　保誠（2378）宣布與數碼醫療保健服務公司MyDoc合作，透過其健康應用程式Pulse推出視像診症服務，用戶可安排本地執業醫生進行遙距視像診症，獲取電子處方及電子醫療證明，並於4小時內收取藥物。截至現時Pulse香港區總下載量逾65萬次。

        保誠表示，Pulse主要有健康檢查及症狀評估兩大功能，該應用程式於亞太區錄得2000萬次的下載量，其中健康檢查的使用量超過120萬人次，症狀評估逾34萬人次。至於新推出的視像診症服務，保誠指，目前有約100位醫生，用戶大約可於半個小時左右得到醫生回覆。

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