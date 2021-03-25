  • 2021年3月25日 星期四
  • 24º
  • 58%
熱門： 行蹤杜汶澤鍾培生蘇玉華葉劉淑儀

日報新聞 > 財經

大新純利跌33.3% 派末期息0.22元

2021-03-25 列印
　　大新銀行（2356）截至去年底止度純利為14.93億元，按年跌33.3%；淨息差收窄至1.63厘。每股盈利1.06元，跌33.3%；派發末期股息0.22元，全年合計派息0.3元，跌37.5%。該行董事總經理王祖興表示，去年第四季淨息差略高於全年水平，由於經濟不明朗及美國聯儲局維持低息，預計淨息差將持續受壓，冀透過調整存貸組合，維持息差平穩。大新銀行去年度錄得淨利息收入36.96億元，按年跌9.3%；淨息差收窄0.24個百分點至1.63厘；淨服務費及佣金收入11.82億元，升3%。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd