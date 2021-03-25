中環IFC外望——甘比掌華置首開腔 「一直向劉鑾雄學習」

甘比表示，新冠疫情是一大挑戰，消費者對購物興趣不大，旗下租賃業務面臨愈來愈大的減租壓力，她與團隊正努力嘗試用不同方法吸引消費者。
甘比於2002年起加入華置聯營公司，從事化妝品業務包括雙妹嘜產品，2016年與劉鑾雄結婚，2017年成為華置管理層。去年劉鑾雄長子劉鳴煒，將其持有的4.76億股或24.97%華置股權，轉予陳凱韻名下間接控制的Solar Bright Ltd，完成轉讓後，她的三名子女劉秀樺、劉仲學及劉秀兒，在華置持股比例增至74.99%。
陳啟宗暗批港府無能禍及中央
恒隆集團（010）董事長陳啟宗，一向喜歡在年報內親自寫致股東函大談政經，批評時弊。在新鮮熱辣的年報內，他又再寫萬言書，談及香港前景、疫情及中美關係等，更不點名炮轟香港政府無能，令中央政府無辜受累。
陳啟宗指出，「大多數人可能不喜歡現屆香港政府，因為其施政無能，很不幸這種敵意被轉移到中央政府身上。不過只要北京今後不愚昧支持無能領導者，在一定程度仍能挽回香港人的心」。
陳啟宗說，前年發生的社會事件，從根本上改變香港的未來，香港經歷無休止的政治爭拗後，已由「商業城市變成政治叢林」，慨歎香港經濟前景黯淡，因中美關係惡化、香港社會騷亂及新冠肺炎疫情等，目前看來沒甚麼能逆轉這個轉弱趨勢。
高瞻