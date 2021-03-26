Nike捲政治風波曾跌4% 儲局或減買債 杜指先挫後升199點

美股三大指數步入連續第三個交易日下挫，據報受有關聯儲局將減買債的消息拖累，周四早段杜指跌348點報32071點，跌幅1.08%；納指跌幅更大，曾見12786點，跌175點或1.35%。標指也曾跌35點或0.92%，報3853點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報32619點，升199點；納斯達克指數收報12977點，升15點。滙控（005）美國預託證券價格曾見44.69港元，較香港收市價跌0.06港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見598.87港元，較香港收市價跌7.13港元。



媒體報道，美國聯儲局主席鮑威爾表示，隨着經濟復甦和就業目標取得實質進展，儲局未來將逐步減少美國公債和抵押支持證券的購買規模，但在美國經濟自疫情中完全恢復之前，聯儲局不會升息。



美國總統拜登今晨召開記者會，稱設定了新目標，要在上任頭一百天達到美國人施打二億劑疫苗的目標，較先前一億劑的目標增加一倍。拜登並提及中國，稱預期會與中國有一番激烈競爭，但也透露他已經向中國國家主席習近平表明，美國並非刻意要與中國對抗。



數據方面，美國上周首次申請失業救濟人數達68.4萬人，按周減少9.7萬人，較市場預期的73萬人為佳；前值修訂為78.1萬人。



至於美國去年第四季國內生產總值(GDP)按季年率終值為增長4.3%，預期及前值均為增長4.1%。



歐洲股市周四早段曾跌近1%。其後跌幅顯著收窄。德國DAX指數收報14621.36點，跌10點。法國CAC指數收報5952.4點，跌15點。英國富時100指數收報6674.83點，跌38點。



運動品生產商Nike捲入新疆棉花的糾紛中，被內地消費者聲言杯葛，令Nike股價挫逾4%，報127.6美元。



中概股大跌 科指下滑1.2%



至於港股，美國證交會通過與會計審核標準有關之除牌機制修正案，市場解讀此為對中概股除牌鋪路，拖累隔晚多隻中概股大跌，觸發在港大型科技股急瀉，拖累恒指曾急插413點，至27505點，創今年1月7日以來最低。



其後內地傳媒報道人行或會定向降準，於放水憧憬下買盤急增，收報27899點，微跌18點。受累中概股大跌，科指下滑1.2%，收報7944點，連降第五日，大市成交金額增至2004億元。