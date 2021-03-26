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中移動去年賺1078億

2021-03-26 列印
　　中國移動（941）全年業績放榜，截至去年底止，股東應佔利潤1078.43億元（人民幣，下同），按年多賺1.1%。每股基本盈利5.27元。全年股息3.29港元，當中末期息每股1.76港元，按年多派2.1%。被問及「回A」計劃，中移動執董兼董事長楊杰指，注意到內地對紅籌企業的政策變化，正及時跟蹤和積極研究，確信「回A」有助客戶共享公司發展成果，若有確定消息將再作披露。中移動早前深陷美股強制退市危機，楊傑認為，在市值管理上，管理層最重要的是為社會、客戶、股東創造價值，相信在資本市場上，股價最終一定能真實反映其價值。他說：「有時候（股價）會發生偏離，但到底往左還是右偏，相信大家自有明斷。留意到近期南下資金買了很多中移動股票，相信他們是獨具慧眼。」中移動昨日收跌2.11%，報51元，總市值1.04萬億元。

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