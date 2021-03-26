碧桂園去年賺350億 料銷售額年增逾10%

碧桂園表示，截至去年底，集團在內地已獲取權益可售資源約1.75萬億元，潛在權益可售貨值約5000億元，合計2.25萬億元。
而權益銷售額為基礎，可支撐公司未來三年以上發展。莫斌在業績會議中預計，今年新推權益貨量約7000億元以上，再加上去年12月底帶入的約2600億元貨量，全年權益可售貨量約9600億元以上；全年可售資源充足，預計去化率將不低於65%。
末期息派24.98分
去年碧桂園實現收入4628.56億元，較2019年同期下跌4.7%；純利350.22億元，按年跌11.4%；毛利1009.05億元，跌20.3%。每股盈利1.62元，跌12.4%；末期息派24.98分，全年合計派息45.53分，按年分別跌27.1%及20.3%，派息比率仍達31%。
截至去年底，公司有息負債總額3265億元，按年下降11.7%，期末平均融資成本5.56%，按年降78個基點，融資成本進一步降低。報告期內，碧桂園淨借貸比率55.6%，連續多年低於70%。截至去年底，公司可動用現金餘額達1836億元。首席財務官伍碧君表示，集團會按照現有經營節奏，在今明兩年逐步降低資產負債規模，有息負債於今年底或為3000億元左右，相信集團可在相關期限內實現「三條紅線」都「變綠」。
「三條紅線」可望「變綠」
集團預計今年土地資本開支約2000億元，與去年相若，新業務投入初步約為100億元。至於「集中供地」政策，碧桂園常務副總裁程光煜表示，這一政策可助房地產市場平穩健康發展，涉及的22個城市銷售額佔比約21%，整體影響有限。