佳兆業盈利增19% 擬供股集資購產

佳兆業昨日公佈可能進行供股，每7股公司現有股份將發行不多於1股供股股份，公司已發行股份總數預期將增加不超過50%。認購價預期將參考市場價格釐定，當中會考慮公司股份於緊接宣佈可能進行供股前一段時間的平均收市價，理論攤薄影響將低於25%。
佳兆業主席郭英成昨日於網上業績會議中表示，供股符合集團及股東利益，供股主要是為提升集團整體股本，改善「三條紅線」指標；而且大股東亦可擴大持股，集團有信心以更優秀業績回饋股東。供股資金將用於收購項目，亦用於日常運營。
末期息增20%至12仙
集團計劃收購的耀輝國際城項目由郭英成持有，涵蓋約2.68萬平方米的建設用地面積，覆蓋約20.16萬平方米總建築面積，該物業包括商務公寓、住宅、零售、酒店、公共設施及停車位等。截至去年底初步估值約為186億元。
佳兆業截至去年底止全年業績，錄得股東應佔年度溢利54.47億元，按年增18.6%；每股盈利0.891元，升17.9%。期內集團錄得收益557.7億元，較2019年同期增加16.1%；毛利率維持穩定於28.5%。合約銷售增加21.3%至1069億元。
截至去年底，集團於內地51個城市合共擁有217個房地產項目，土地儲備達約2880萬平方米；其中大灣區土地儲備約1590萬平方米，佔集團整體土地儲備55%。
郭英成表示，公司繼續保持有質量增長，今年銷售貨值約2000億元，按照60%至65%去化率計算，可實現1300億元銷售。他續稱，除了房地產業之外，佳兆業亦會圍繞城市更新及產業鏈來發展，其中孵化成功的文體科技集團，亦會在不久將來分拆上市。