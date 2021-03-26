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「兩桶油」去年純利 跌近六成

2021-03-26 列印
　　受到去年油價下跌影響，內地「兩桶油」中石油（857）以及中海油（883），去年的盈利均顯著下跌。中石油公佈，截至去年底止，全年盈利190.06億元人民幣，跌58.39%；每股基本盈利0.1元，派末期息每股8.742分。營業收入1.93萬億元，跌23.16%。至於中海油同樣錄得盈利下跌，全年股東應佔溢利249.56億元，下跌59.12%。每股盈利0.56元，末期息派0.25港元。收入1553.72億元，減少33.37%。

　　中石油表示，雖然今年經濟復甦有望帶動能源需求回升，但仍有不少挑戰。

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