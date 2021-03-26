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國壽年賺503億跌14%

2021-03-26 列印
　　中國人壽（2628）公佈去年度業績，全年純利502.68億元人民幣，按年下跌13.8%，每股盈利1.77元，減派末期息12.3%至每股0.64元。期內，實現一年新業務價值583.73億元，微跌0.6%。國壽指，為推動未來戰略發展，將結合資本市場情況進行融資安排。

　　國壽解釋，去年純利變動，因受傳統險準備金折現率假設更新，及2019年執行佣金及手續費支出稅前扣除政策調整等影響。

　　去年國壽的收入合計8049.61億元，升10.3%。其中已實現淨保費收入增長7.9%至6046.66億元。

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