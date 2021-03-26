中環IFC外望——金管總裁談成長路 自爆曾立志從醫

金管局總裁余偉文（見圖）好少對外講他的成功之路，不過他接受今期中大校友季刊訪問，大談自己經歷。佢話自己出身基層，小時家住大坑東，與七兄弟姊妹住喺百多方呎嘅屋。後來搬去沙田瀝源邨，為咗方便搭車就揀咗報讀近火車站的拔萃男書院，仲諗住讀醫懸壺濟世！



終於余偉文成功入咗中大讀生物化學系，但點解揀生化系？原來當時讀完生化系一年級，有機會轉到醫學，點知入學無幾耐中大改變政策，閂咗生化系轉讀醫科呢道門，佢怕日後出路窄，於是決定轉系。雖然佢曾想過轉去社工系，但自問性格內向未必適合，而且都要睇番現實，當時據聞讀社工唔易搵工，相返企業管理系出路就闊好多，於是就轉讀企管系。



畢業後第一份工就在一間英資銀行做見習經理，受訓兩、三個月後，就被派到石硤尾白田分行做銀行出納員，初初以為必能勝任，但點知返工首周，有日因自己數銀紙數少咗一百蚊，結果累到全部同事一齊「留堂」。正因這次疏忽，令佢記着以後做事不論大小，絕不能掉以輕心，要盡力做好。



喺銀行做咗一段時間又想趁年輕出去拼搏下，咁啱有個政務主任（AO）位，就轉咗做政府工，初頭喺觀塘政務處工作，到1991年被調到外匯基金管理局，去到1993年金管局成立過檔，一做就做到現在。







貨輪蘇彝士擱淺 每小時貿易損失31億



長榮海運巨型貨櫃輪「長賜」號周二意外在蘇彝士運河擱淺，仍未脫困，有業內初步估計，蘇彝士運河受阻貨運貿易每小時損失約4億美元（31.2億港元）。



根據知名的船舶日報Lloyd's List的追蹤資料，目前有約165艘船隻不是在運河兩端苦候，就是塞在運河內不能離去。該媒體估計，單日通過運河的東向及西向貨櫃貿易額約達96億美元，意味因「長賜」號阻塞導致運河封閉，每小時貿易損失或達4億美元。



高瞻