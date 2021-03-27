港股止跌反彈 全周仍挫654點

內地A股回升，結束三連跌。上證指數收報3418點，升1.63%；深成指數收報13769點，揚2.6%；市場交投活躍，兩市成交合計7480億元人民幣，全周滬指累升0.4%。
市傳小米（1810）計劃使用長汽（2333）的車廠生產自家電動車，但小米發言人指為「假新聞」，小米股價抽升6.28%，報25.4元。長汽則飆10.38%，收報21.9元。
百度挫5.6%再創新低
科網中概股延續弱勢，百度（9888）創本港掛牌後新低，低見200.4元，收挫5.56%，報214元，以招股價計，百度已累插一成半；阿里巴巴（9988）跌2.26%，收報216元。不過，京東（9618）則升1.75%，收報313.2元。
中海物業獲唱好飆25%
藍籌股方面，港交所（388）急升3.03%，收報463.2元；瑞聲（2018）績後遭高盛維持「沽售」評級，下滑3.15%，收報38.4元，為跌幅最大藍籌股。
多隻內房股異動，碧桂園（2007）爆升8.11%，為升幅最大藍籌股；合景泰富（1813）抽升7.63%。不過，禹洲集團（1628）挫14.44%；佳兆業（1638）折讓供股，股價跌6.6%。部份物管股彈出，中海物業（2669）績後獲瑞信唱好，收市勁升25.49%；永升生活（1995）炒高10.37%；新城悅（1755）升9.48%。
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，經過兩日洗禮，恒指重新奪回頸線，由近期最高位計，指數已下跌約1500點，部份科技股及中概股築底開始成形，加上北水資金逐步樂觀來港，恒指暫先上望至20天線（約28800點）。