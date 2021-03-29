杜指標指破頂 利好投資氣氛 港股有望隨外圍反彈

上周五多隻在美上市的中概股大幅波動，市傳百度（9988）遭大行大手沽貨，拖累其美股上周五曾急瀉近15%，交投大增三倍，收市倒升逾1%，美股三大指數上周五齊升，其中杜指及標普500指數更創新高，加上今日為即月期指轉倉高峰日，有分析指，恒指今日有機會繼續反彈，本周走勢會回穩，三月初至今恒指累跌643點，分析預期港股還有三個交易日，未必能收復失地，因港股仍處調整期，加上中美關係緊張，預期大市於四月初走勢仍會反覆。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，恒指今日有機會輕微高開，因上周五美股表現不俗，有助刺激港股投資氣氛，ADR港股比例指數較上周五收市價高246點，加上恒指上周四曾跌至27505點，預期短期有望反彈，但投資者不應過份進取。



港股ADR表現向好



香港股票分析師協會副主席郭思治指，恒指料會進一步反彈，因為今日是即月期指轉倉高峰日，上周五大市已率先反彈，重上100天線，沽壓暫時收斂，近期大市跌幅較為明顯，基本上稍為反彈，上試10天或20天線機會相當高，但升幅不會太大，暫時10天線為上升阻力。



即將踏入四月，溫傑預計四月大市會先低後回穩，或先低後高，預料「四月初較難捱」，但港股企業盈利不錯，加上港股估值不高，經過回調後港股會稍為反彈，而平均來說以往四月港股表現不錯。郭思治亦認為四月初期會較為反覆，由於現時中美關係緊張，美國對中概股實施制裁，令資金無意入市。



專家料科指未見底



早前美國證券交易委員會通過臨時修正法案《外國公司問責法案》，預備嚴厲監管不符合美國審計規定的外國上市公司，部份中資企業或面臨除牌可能性，拖累股份下瀉。有外媒引引述消息人士指，大行高盛在上周五美股盤前交易時段，沽售5000萬股騰訊音樂及1000萬股百度。



郭思治指，雖然市場已消化問責法第一輪消息，惟暫時不推介中概股建議觀望，板塊方面則看好傳統股份，因為踏入派息高峰期，內銀等息口較高股份有一定防守力，新經濟股則個別發展。另外，恒生科技指數上周五反彈，收報8129點，升2.3%。勤豐證券資產管理總事總經理連敬涵認為，科指仍未見底，因阿里巴巴（9988）等中概股要視乎美國消息，有機會再試低位，而且不看好第二上市的中概股，因其受到美股影響。



本周重要數據包括周三美國總統拜登擬就經濟願景發表講話，法國公佈3月消費者價格指數，周四則有石油輸出國組織（OPEC）與非OPEC產油國舉行部長級會議，周五美國會公佈三月失業率等數據。



