逆市招聘逾千人手 花旗力谷財管業務

鑑於低息環境令銀行淨利息收入受壓，花旗集團香港及澳門區行政總裁伍燕儀表示，預期利率要到明年才有望回升，該行為賺取更多非利息收入，今年將集中火力谷財富管理業務，年內將聘數百名財富管理人員；連同其他人手，該行總計全年將招聘1500至1700人。



對於今後利率走勢，伍燕儀預期今年利率將維持現水平，但料隨著美國明年進一步縮減量寬買債規模，加上各地在疫情下加大財政政策，勢將推高通脹壓力，估計美國或於明年加息，相信香港屆時亦會跟隨，只是步伐上可能滯後，港元拆息先會扯高，最優惠利率則視乎當時香港銀行體系總結餘情況。她坦言難以估計資金何時流走，因現時資金進出主要受資本市場活動影響，預計資本市場IPO活動仍會熾熱。



她透露，花旗香港區今年計劃聘請人手多達1500至1700名，其中財富管理人員佔數百名，至於最終聘請人數將視乎業務發展情況而定，但強調今次是全線請人，不僅是前線人員，亦會同時吸納中後台人員。她指去年香港區共招聘逾800人，屬人數特別低的一年，主因疫情影響很難請人，目前花旗香港區共有4300名員工。



冀可增非利息收入



花旗港區今年大量請人，她表示，主要為拓展本土財富管理市場，增加費用收入，以抵銷低息環境令淨息差及淨利息收入受壓所帶來的影響。為保收入增長，該行亦會擴大市場佔有率，藉增加上客量，帶動資產管理規模（AUM），以賺取費用收入。與此同時，該行會繼續加強數碼化，預算今年科技投資將增28%。



伍燕儀表示，今年港區業務開局不俗，早前針對虛擬銀行而推Citi Plus，首季吸納的客戶有75%為35歲以下，而且有三成客開戶後即時入數約7萬元，季入本地保險客按年增7%，新增信用卡按年升54%，三月信用卡簽帳額按月升14%。



