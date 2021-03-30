對沖基金被斬倉 野村瑞信巨虧 納指受挫 杜指再創新高

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33171點，升98點；納斯達克指數收報13059點，78點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.13港元，較香港收市價升0.03港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見608.26港元，較香港收市價跌3.74港元。
美周三公佈基建計劃
疫情未解決，加上對沖基金爆煲事件餘波未了，美股昨晚開市後偏軟。港股夜期偏穩，中段升40點，至28425點，較恒生指數收市高水87點。歐洲股市普遍靠穩。法國CAC指數收報6015.51點，升26點，升幅0.45%。德國DAX指數收報14817.72點，升68點。英國富時100指數收報6,736.17點，微跌4點。油價則受壓，紐約期油昨晚曾跌1%，至每桶60.3美元。美國計劃大搞基建刺激，市場持觀望態度，外電指，美國將於周三公佈大型基建計劃，當局正研究以汽車駕駛距離為基準開徵新稅項，籌集資金以應付部份基建開支。
金價下挫。於紐約商品交易所，4月份期金收報每盎司1712.2美元，跌20美元，跌幅1.16%。
傳巨型對沖基金「豪賭失利」被斬倉，野村瑞信慘遭拖累錄得「巨虧」，港股投資氣氛轉趨審慎，恒指於二萬八及百天線上方反覆上落，收市報28338，微升1點；科指跑輸再失8000點關，收造7981，回吐1.8%；大市成交1903億元。
中國財政部公佈，今年首兩個月，國企利潤總額5489.4億元人民幣，按年大增1.5倍，扣除低基數因素後，增長率為10.2%。滬深指數靠穩，上證指收3435點，升0.5%，連升兩日；深成指數收13771點，升0.01%；兩市成交共7578億元人民幣。
傳港最快六月諮詢SPAC
藍籌股方面，中石化(386)首季發盈喜兼購母企資產，股價炒高5.51%，收4.21元；申洲(2313)中午放榜，去年盈利接近持平，股價挫2.69%。市傳港最快6月諮詢SPAC上市機制，港交所(388)升0.77%收466.8元。
內銀股造好，交行(3328)抽升5.81%；建行(939)升3.25%；工行(1398)揚2.76%。內房股亦受資金追捧，龍湖(960)漲6.95%，收51.55元，為表現最佳藍籌股；中海外(688)去年多賺逾半成，派息更增長逾兩成八，股價升6.34%，報21.8元。