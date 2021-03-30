市場預期港匯有機會再跌。昨日港匯早段已跌破7.77水平，全日低位時最多跌57點子，跌幅為0.07%，截至晚上7時許報7.7728。 人民幣跌幅亦顯著，離岸價更一度大跌299點子，低見6.57，創近4個月低位。
光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，之前港匯強勢主要因為IPO市場吹熱風，吸引資金湧入，將港匯推高至強方價。
現時中概股雖持續回歸香港上市，但整體氣氛大不如前，且香港大多經濟數據仍欠佳，故利淡港匯。他指以目前股市表現，港匯或有機會再跌。
近期疫情受控，社交距離措施在復活節假期前鬆綁。當局宣佈本周四起，放寬戲院、主題樂園和表演場所入場人數上限至百分之七十五；重開公私營泳池及泳灘；餐飲業員工和學校教職員如已完成接種疫苗程序，可豁免每兩周檢...
2021-03-30
新疆棉花風波持續發酵。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示與中國政府就到訪新疆一事進行認真磋商。中國外交部昨日回應，早已發出訪華並訪疆的邀請，雙方一直保持溝通，但拒絕有罪推定式的調查。新疆政府就指，企業不應把經濟行為政治化，期望H&M等外企要明辨是非。中國外交部發言人趙立堅昨日強調「中國始終為各國企業在華投資創造良好環境，也望有關企業在華合法合規經營，不要淪為某些政治勢力的工具，更不要挑戰中國民意。」 MUJI公司就「新疆棉」事件出現不同地區，不同處理。日本母公司移除有關商品，港官網則移除有關描述，而用「有機棉」；不過中國總部就保留有關產品及...
2021-03-30
緬甸軍方的血腥鎮壓亦惹來血腥反抗。外媒指自周六起緬軍加強鎮壓，據報緬甸軍方重現「羅興亞清洗」的酷刑戰術，以削弱民眾的反抗心。周一清晨「克欽獨立軍」（KIA）同步襲擊了四座緬甸警察局基地，殺死二十名警察...
2021-03-30
九肚山屬傳統豪宅地段，該帶被綠樹環抱，環境清幽寧靜，其中的玖瓏山，樓齡僅6年，是次走訪該屋苑3房1套放盤，實用面積944方呎，一室清雅，而廳堂及房間同坐向，近距離望一片無遮擋山林景。 玖瓏山坐...
2021-03-30
傳巨型對沖基金「豪賭失利」被斬倉，野村瑞信慘遭拖累錄得「巨虧」，美股杜指早段下跌64點，見33008點，相當於0.2%跌幅。標普指數下跌0.4%，科技股跌幅較大，早段已跌0.7%。受Archegos ...
2021-03-30
威爾斯主將加里夫巴利對國家隊歸屬感極高，上周世界盃歐洲區外圍賽開賽前，明言外借熱刺一季只是為了保持狀態踢國家隊。可惜，紅龍在首仗出閘脫腳不敵比利時，今晚E組主場鬥捷克，他揚言要帶領球隊重新振作，矢志奪得今屆首勝，故主勝可期。 （有線603台周三凌晨2:45直播 ） 大聖爺今季以借將身份回歸熱刺，狀態漸見恢復，各戰線近十仗披甲更收穫六入球四助攻。當外界猜測他下季會否留隊時，他在今屆世界盃外圍賽開賽前表示外借熱刺，只是為國家隊養戰：「外借熱刺一季只是為了保持狀態，為紅龍踢國家隊賽事。」可見他對國家隊歸屬感極高。 自爆投熱刺為養戰報國 然而紅龍出閘脫腳，剛周三世盃外首輪作客比利時...
2021-03-30
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
兩屆香港電影金像獎「最佳男配角」廖啟智（智叔）前晚因胃癌病逝，終年67歲。智叔死訊傳出後，圈中人震驚之餘亦大歎可惜，紛紛在社交網貼相貼文悼念。昨晨，智叔遺孀陳敏兒現身，她先開車由家中出發往清水灣鄉村俱...
2021-03-30
港府因應疫情放緩，宣佈放寬多個娛樂、遊玩和康體處所的限聚令，適逢復活節假期將至，大有回饋市民過去逾一年抗疫的辛勞。在確診和源頭不明個案大減之時，讓公眾放鬆一下，亦讓多個行業趁限聚令放寬，多做生意，收復失地，相關安排必定受歡迎。但過去曾發生限聚令放寬後即出現疫情反彈的情況，大家要提高警覺，不要「樂極生疫」。 當局宣佈本周四起，放寬戲院、主題樂園和表演場所入場人數上限至百分之七十五；重開公私營泳池及泳灘；餐飲業員工和學校教職員如已完成接種疫苗程序，可豁免每兩周檢測一次。至於四人限聚令、食肆每枱坐四人，以及關閉酒吧及麻將館等措施，將延長兩星期至下月十四日。當局的決策，有其理據，獲...
2021-03-30
馬會將於下周四公布本月二十五日「冠軍賽馬日」的三場國際一級賽 ── 女皇盃、冠軍一哩賽和主席短途獎的本地及海外馬匹入選名單，今屆外隊馬主要來自日本，暫時「謀勇兼備」、「耀滿瓶」和「神業」均落實跑女皇盃，「野田重擊」將角逐主席短途獎，至於冠軍一哩賽的日本參賽馬，陣容待定。 馬場浮世繪
2021-03-30