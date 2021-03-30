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港匯創逾一年低

2021-03-30 列印
        美元逞強令人民幣受壓，跌穿6.5兌1美元，加上新股氣氛轉弱，港元需求減少，令近期偏弱的港匯昨進一步下跌，低見7.7746兌1美元，創逾一年新低。

　　市場預期港匯有機會再跌。昨日港匯早段已跌破7.77水平，全日低位時最多跌57點子，跌幅為0.07%，截至晚上7時許報7.7728。 人民幣跌幅亦顯著，離岸價更一度大跌299點子，低見6.57，創近4個月低位。

　　光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，之前港匯強勢主要因為IPO市場吹熱風，吸引資金湧入，將港匯推高至強方價。

　　現時中概股雖持續回歸香港上市，但整體氣氛大不如前，且香港大多經濟數據仍欠佳，故利淡港匯。他指以目前股市表現，港匯或有機會再跌。
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