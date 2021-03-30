嗶哩嗶哩首掛破底 每手帳面蝕160元

內地視頻平台、俗稱「B站」的嗶哩嗶哩（9626）昨正式登陸港交所，惟中概股魅力不再，加上受制於美國的監管壓力，首掛開市即潛水報790元，較招股定價808元，低2.2%，更一度瀉6.8%，低位見753元，雖然尾盤回升，並以全日高位800元收市，但仍難逃破底命運，微跌近1%，每手20股帳面蝕160元。



嗶哩嗶哩首席執行官陳睿指，三年前B站在美上市之時，亦遇到同樣的市場波動，有「yesterday once more」（昨日重現）之感，但相信多年後無人會記得，只會看到公司的長期價值。



嗶哩嗶哩首掛日收市價雖仍無法收復發售價的失地，但已較上周五的美股收市換算價（約752.37港元）高6.3%。陳睿指，B站二次上市的定價依照香港規則，提前數日便完成，不料其後遇到中概股「黑天鵝」事件，「B站能夠順利回港上市已是成功」。該公司將密切關注《外國公司問責法》情況，認為美國資本市場是開放的市場，希望它能夠繼續保持開放的態度。



冀2023年MAU突破四億



陳睿感歎說：「B站確實是一家有信仰的公司」，與其他視頻平台不同的地方在於，B站堅持用信仰來澆灌，長期堅持做正確的事情，例如相信原創的力量，做到真正尊重創作者，並且與用戶建立信任。然而，他坦言業內均存在「劣幣驅逐良幣」的情況，並說：「中國互聯網的競爭激烈且無底線…你認為在做正確的事情，但現實會教你做人…B站能否在其中存活是挑戰之一。」



B站截至去年底，平均月活用戶（MAU）為1.86億，該公司訂立目標至2023年，要實現MAU突破4億。陳睿認為，增長的動力來自未來視頻化的必然趨勢，屆時市場將迅速擴大；B站以專業用戶生成視頻（PUGV）為中心的賽道，現暫無領先對手；內容不斷拓寬、覆蓋全品類，將不斷吸引新用戶進駐。



