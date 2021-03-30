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市傳港最快六月諮詢SPAC機制

2021-03-30 列印
　　近期SPAC上市成為熱門話題，城中多位名人亦作為發起人，赴美申請SPAC上市。據彭博引述消息人士指，香港亦正研究引入特殊目的收購公司（SPAC）上市框架，並計劃在六月進行公眾諮詢，希望可在年底前完成，令申請SPAC公司上市。不過，有關SPAC的規矩或會較美國現有制度更嚴格。據報道指，香港考慮針對SPAC的上市發起人以及收購目標，訂立較美國現有制度更嚴格的規矩。據悉，目前有數百家空殼公司在美國紐約證券交易所上市，籌集資金，並計劃收購有盈利的公司，官方對此感到憂慮。

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