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稻草熊純利跌63.2% 不派末期息

2021-03-30 列印
　　稻草熊娛樂（2125）公佈，截至去年底止全年業績，純利1843萬元（人民幣，下同），按年下跌63.2%；每股盈利4.6分，不派末期息。稻草熊表示，若疫情於今年繼續擴散，或當局禁止拍攝自製或定制劇集等，集團已制定企業應急預案，並將致力與夥伴緊密合作，尋求更多重播發行受歡迎劇集的機會，及將擴展買斷劇集播映權許可業務等。期內，收入9.52億元，按年升24.5%，主要由於定製劇集承製產生的收入增幅，與該業務線的業務發展一致，有關增額部份被買斷劇集播映權許可及自製劇集播映權許可產生的收入減少所抵銷。

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