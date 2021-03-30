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新股市場吹冷風 聯易融出現抽飛

2021-03-30 列印
　　新股市場繼續冷淡，騰訊有份投資的金融科技獨角獸聯易融（9959）進入第四日招股，現部份券商抽飛的情況，其中散戶為主的富途上周五已借出孖展74.09億元，但昨回落至60.16億元。該股暫錄孖展額264.86億元，相較公開募資額8.28億元，超額認購30.99倍。中概新股近期表現失準，但將有電動車股接力。三隻美國上市的中資電動車股計劃來港第二上市，估計集資50億美元，其中小鵬汽車、蔚來汽車傳已遞交第二上市申請。在美上市的電動車三巨頭，包括小鵬汽車、蔚來汽車和理想汽車傳回港二次上市。

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