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嘉泓擬開拓紅酒電商 80酒商有意參與

2021-03-30 列印
　　嘉泓物流（2130）執行董事兼首席執行官顏添榮指，該公司在今年第二或第三季度，於中國內地及香港開拓紅酒電商平台，透過平台將各國紅酒運至香港，再透過與跨境物流公司合作將紅酒運至內地消費者手中，據悉目前有超過80個酒商對平台感興趣。該公司執行董事兼葡萄酒部董事總經理助理陳雅雯透露，初步會計畫先在內地建立電商平台，其後再拓展至香港，計畫向平台內的酒商收取上架費、帳單分成及物流服務費。至於高端消費品市場，顏添榮指，海南島免稅區將會是公司未來重要的策略部署之一。嘉泓物流於今年1月已在海南島增設新辦公室。

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