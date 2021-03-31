三萬億基建計劃將出爐 美債息高企 杜指跌104點

美債息率升至14個月高位，市場擔心資金流出股市，美股早段表現偏軟。美國10年期國債孳息率一度升至1.776厘，創去年一月以來新高，拖累杜指早段跌95點，見33075點，跌0.3%；標普500指數跌0.5%，納斯達克指數早段則跌0.7%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33066點，跌104點；納斯達克指數收報13045點，跌14點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見45.79港元，較香港收市價升0.34港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見616.84港元，較香港收市價升7.34港元。



美國總統拜登即將於周三在匹茲堡發表講話，就約三萬億美元的基建支出法案進行詳細解釋，美國官員澄清，當局無意上調天然氣稅，或者開徵行車哩數稅來籌集基建計劃資金。美國如何落實基建計劃，將成為市場焦點。據報，最新支出計劃包括一萬億美元用於實體基礎建設、4000億美元用於綠色新政計劃。



市場對於疫苗和基建支出計劃提振經濟復甦，甚至帶動通脹升溫預期，再度把10年期美債息率推升至14個月高位，亦帶動美匯指數衝破93關口，創出去年11月以來新高。



歐洲股市全線造好，汽車股領漲。德國股市創新高，首次站上一萬五千點關口之上。



德國DAX指數收報15008.61點，升190點。英國富時100指數收報收6772.12點，升35點。法國CAC指數收報6088.04點，升72點。



油價跌幅擴大。紐約期油周二尾段一度跌穿60美元關。5月份紐約期油新造60.47美元一桶，跌1.09美元，跌幅1.77%。



A股向好 港股升239點



港股則跟隨內地股市向上，恒指於期指結算日收報28577點，炒高239點，10天線（28589）得而復失，三日累漲677點；科指則重上8000點，收報8180點，上漲2.5%，大市成交金額略縮至1692億元。



內地股市向好，上證指數收報3456點，升0.62%，連升三日；深成指數收報13888點，揚0.85%；兩市成交合計7493億元人民幣。富時羅素確認，在今年10月起分階段將中國國債納入至其旗艦指數世界國債指數（WGBI），分36個月逐步納入，權重達5.25%，料可引資逾萬億元。



藍籌股普遍向好，美國10年債息回升，屬舊經濟板塊的滙控（005）微升0.78%，收報45.45元；申洲（2313）走高9.52%，收報158.8元，為升幅最大藍籌股。



耀才證券研究部總監植耀輝指，受惠A股向上，滬指重上3450重要關口，港股投資氣氛轉好，恒指表現也不會太差，不過股民部署亦不要過份進取，美債息突然抽升，加上長假期臨近，入市資金料將逐步回落，料短期大市於28000至29000間拉鋸，呈上落格局。