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港家庭負債佔GDP達90.2%

2021-03-31 列印
　　香港家庭負債佔本地生產總值（GDP）比率續創新高，金管局發表半年度報告顯示，去年第四季本港家庭負債佔GDP比率進一步攀升至90.2%，按年大增9.8個百分點，按季再增2.5個百分點，因家庭負債增加及GDP收縮所致。

　　金管局高級助理總裁劉應彬預期，該比率在未來一段時間將維持在較高水平。

　　劉應彬在《匯思》中解釋，家庭負債比率在過去一年顯著上升，主要原因是由於香港經濟自2019年起收縮，到2020年在新冠肺炎疫情下，GDP更錄得有史以來最大跌幅。

　　名義GDP在2020年下跌5.4%，所以即使家庭債務增長已由2019年的12.8%，放緩至去年的5.5%，但GDP下跌仍繼續推高家庭負債比率接近10個百分點。
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