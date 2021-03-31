創科與投資——「城市創科大挑戰」 發掘香港未來獨角獸

過去一年科技股升到「澎澎聲」，最近雖然回吐，但比起去年仍然有顯著升幅。不少優質科技股，最初都是源於一間小公司。陸羽仁經常想，海外及內地有不少成功初創，香港未來又會否培養出更多獨角獸？



最近陸羽仁與香港科技園主理人工智能及機械人技術平台和精密工程總監霍露明博士傾談，她透露，現在就有一項由創新科技署主辦、香港科學園協辦的「城市創科大挑戰」，連小朋友、成年人甚至退休人士都可以參與。



這個比賽有兩大主題︰環境的可持續發展，以及在社交距離限制下保持聯繫。首先現在外賣盛行，膠餐具同廚餘大增，有何方法可減少廚餘廢物，又或將其循環再造？第二個主題則主要針對長者等弱勢社群，在維持社交距離下，他們的人際接觸大減，如何讓這群本身較難掌握科技的社群能善用科技，保持社交聯繫？相信要有一番好主意方能做到。



中小學生也可參與



比賽分不同組別，大專院校組和公開組的得獎作品，將有機會獲政府部門或公營機構試用。換言之，得獎者可藉此創業，甚至有機會由科技園公司資助創業，有可能成為下一間獨角獸公司。



另一個好消息是，中小學組的學生哥也不一定要精通科技，即使只有簡單構思，甚至是"crazy idea"都可以，有諗頭就得，希望從小培養他們的創意和思維。長遠下去，無論是成人或是小朋友，整個社會便有望建立出濃厚創科氛圍，以及人人參與創新文化。屆時香港或者可以媲美人人稱頌的美國矽谷，甚至猶有過之。



如欲了解比賽詳情及報名，可瀏覽http://citytechgc.hk