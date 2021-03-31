中行增速五大行居首 末期息0.197元增3%

集團去年淨利息收入為4159.18億元，較前年度升6.6%；期內非利息收入1517.29億元，跌5.1%。淨息差1.85厘，按年收窄0.04個百分點，主要是受貸款市場報價利率（LPR）下行以及美國聯儲局降息等因素影響，資產端收益率下行。
資產質素方面，中國銀行去年度不良貸款總額2072.73億元，增16.3%；不良貸款率1.46%，按年升0.09個百分點。不良貸款撥備覆蓋率177.84%，跌5.02個百分點。信用減值損失1183.81億元，增加16.1%。
中行副行長陳懷宇表示，去年受疫情影響不良貸款反彈，境內集中在製造業及房地產業等，境外則為油氣及航空業等。
疫情下中國經濟率先恢復增長，預計今年信貸風險整體可控，但考慮到貨幣政策邊際收緊，中小企業紓困政策退出及疫情影響的滯後性等因素，料資產質素仍將承壓，但整體有向好趨勢。
他續稱，延期還本付息政策，一定程度上延緩相關風險暴露，資產質素反彈可能性較大，而且受疫情影響，部份地區財政壓力較大，需要重點關注地方政府債務風險等。
不良貸款反彈屬正常
該行行長劉金補充稱，在經濟恢復過程中，仍有很多局部風險及不穩定因素，或會導致不良貸款額及不良貸款率反彈，認為這屬正常情況，希望市場對相關指標不要做過多解讀。
他又預計，延期還本付息措施延長，至年底或有部份企業不願或無能力償還，但該行會按照監管要求做好準備，亦會加大對潛在風險客戶監控力度，定期管控排查等。