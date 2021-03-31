  • 2021年3月31日 星期三
  • 26º
  • 77%
熱門： 完善選舉制度特首立法會乳癌廖啟智

日報新聞 > 財經

中銀少賺18% 暫無裁員計劃

2021-03-31 列印
　　中銀香港（2388）去年股東應佔溢利264.87億元，按年跌17.7%，減派末期息近兩成，至0.795元，全年則派1.242元，按年減19%。儘管今年息差續受壓令盈利前景帶來挑戰，惟新任總裁孫煜向員工派定心丸，指該行繼續無裁員計劃。

　　該行去年盈利下跌，主要由於疫情拖累宏觀經濟前景轉差，導致減值撥備增加；投資物業公平值調整錄得淨虧損，以及利率下降令淨利息收入減少所致。

　　問及今年盈利能否回復增長，財務總監隋洋回應稱，預期美息將維持低企，加上港元流動性充裕，料今年整體利率不會很快反彈至去年平均水平，故息差仍面臨壓力。惟該行會透過資產負債管理、貸款增長、增加費用收入等，爭取優於市場業績。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd