農行純利派息齊增1.8%

今屆世界盃歐洲區外圍賽B組，西班牙暫錄一勝一和，雖然保持着戰績良好的傳統，但也暴露了進攻慢熱的問題。今晚狂牛主場對科索沃，前者主帥安歷基坦言球隊近仗只靠個人質素取勝，兩星將艾華路莫拉達及奧耶沙巴爾又狀態飄忽，所以今場屬僅熟格，讓球主客和讓兩球，寧買「客勝」。（有線602、662台周四凌晨2:45直播） 西班牙無疑實力較強，世界盃外圍賽又有戰績彪炳的傳統，自九三年四月作客一球負予丹麥後，球隊在該賽六十五仗分組賽中豪取五十一勝十四和不敗佳續，今屆又暫以一勝一和排小組第二，今仗勝算高唱入雲。 連續兩場表現慢熱 然而狂牛今屆兩仗表現慢熱，繼早前主場以1:1賽和希臘後，周日作客格魯吉...

2021-03-31