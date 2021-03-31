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農行純利派息齊增1.8%

2021-03-31 列印
　　農業銀行（1288）公佈截至去年底止年度業績，純利為2159.25億元（人民幣，下同），按年升1.8%；基本每股收益0.59元，按年持平；末期息派0.1851元，按年增1.8%。該行行長張青松表示，淨息差仍面臨一定壓力，資產質素則將保持穩定。農行行長張青松昨日預計，今年淨息差仍面臨一定壓力，從資產端看，貸款邊際利率偏低，貸款收息率仍延續下行趨勢；負債端看，存款定價行業自律愈發嚴格等因素，令存款付息率進一步下降空間有限。期內集團淨利息收入5450.79億元，升8.8%；手續費及佣金淨收入745.45億元，增2.2%；淨利息收益率2.2%，按年微跌0.03個百分點。

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