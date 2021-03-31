小米進軍電動車 擬10年投資780億

早前曾否認造車傳聞的小米（1810）昨日突然發出公告，正式批准智能電動汽車業務立項，首期計劃投資100億元人民幣，預計未來10年投資額達100億美元（約780億港元），由創始人、董事長兼首席執行官雷軍親自「掌舵」，兼任智能電動汽車業務的首席執行官。



雷軍昨晚在新品發佈會上表示，小米由2021年1月15日開始調研造車，此前兩次拜訪Tesla首席執行官馬斯克（Elon Musk），他自己對電動汽車產業非常看好，過去也投資了接近10間電動汽車產業公司。



於今年1月15日，小米董事會建議研究電動汽車前景，當時雷軍認為，手機這場仗還沒有打完，擔心造車是否會分心，由該日起開始認真調研造車。



雷軍還透露，自己非常清楚汽車行業的風險，而且動輒百億規模的投資，而且要三至五年才能見效。但是雷軍也表示，現在小米已經有了積累，公司截至2020年底，有1080億元人民幣現金餘額，而且公司有一萬多人的研發團隊，有全球前三的手機業務，有全球最好的智能生態，公司亦虧得起，這些都是小米造車的重要支撐。因此他決定正式進軍智能電動汽車行業，希望用高品質的智能電動汽車，讓全球用戶享受無所不在的智能生活。



雷軍親自帶隊「掌舵」



他又稱，「這一回我決定親自帶隊，這將是我人生中最後一次重大的創業。」小米由個人電子產品、智能家居，以至智能汽車，希望能夠給用戶全方位體驗，期待有一天在全球的每一條路上都有小米的汽車。早前有內媒報道指，小米正計劃與長城汽車（2333）工廠合作，生產自家品牌的電動汽車，惟其後長城汽車表示消息並不屬實。小米股價昨日升2.2%，收報25.6元。



