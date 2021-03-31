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星島收入8.26億 復派末期息2仙

2021-03-31 列印
■星島去年收入為8.26億元，復派末期息2仙。資料圖片
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　　星島新聞集團（1105）公佈全年業績，截至去年12月底止，綜合收入為8.26億元，下降35%。股東應佔虧損約8091萬元，對上年度則虧損2268萬元。集團恢復派發末期息，每股派2仙。 去年香港經濟及廣告市場因病毒疫情而受挫，星島業績亦受嚴重影響。香港廣告總開支下跌18%，減幅是前所未見，除了流動媒體外，所有媒體類別皆見明顯跌幅。報章廣告開支下跌42%，是廣告媒體監察公司admanGo有紀錄以來最大跌幅。

《頭條》廣告市佔率提升

　　惟《頭條日報》繼續穩踞香港第一免費報章之位，平均每日讀者人數達101.2萬人，是香港各份報章之冠。《頭條日報》讀者人數佔中文免費報章讀者總人數80%，較其他兩份中文免費報章讀者人數淨總和超出40%，並為香港唯一擁有超過一百萬讀者人數的報章。去年《頭條日報》於免費報章廣告市場佔有率有所提升，並繼續佔據最大市場份額。 儘管廣告收入下跌，《星島日報》仍保持穩定發行收入及讀者人數。《星島日報》讀者人數達25.3萬人，是優質或中產報章當中最高。

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