中環IFC外望——永久離港提取MPF 按季急增72%

積金局公佈強積金統計摘要顯示，去年第三季以不同理由，包括退休、提早退休、永久離港、完全喪失行為能力、罹患末期疾病、小額結餘帳戶及死亡等，申索強積金總數5.28萬宗，與2019年第三季的5.18萬宗相若。



但去年第三季以永久離開香港為由申索數目按季上升37%，提取金額達17.04億元，按季升72.12%，按年則增21.89%。



截至去年底，強積金總資產約1.14萬億元，其中扣除收費及費用後淨回報超過4000億元。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報為4.8%，高於同期的1.8%通脹率。



2020年的強積金供款保持平穩，其中所錄得的自願性供款為歷年之冠，總額達141億元，較2019年增長9%；去年第四季可扣稅自願性供款共3.49億元，按季增加6400萬，而2020年全年共錄得約20億元可扣稅自願性供款。預設投資策略當中的核心累積基金及65歲後基金，2020年整體淨回報分別為12.3%及8.8%。







港首季IPO集資額全球第三



根據畢馬威最新分析顯示，香港新股市場延續自去年下半年以來增長勢頭，今年首季（截至3月24日）集資總額達139億美元，創歷史新高，於全球排名第三，僅次於美國納斯達克及紐約證券交易所。



在充足流動資金推動下，本季度投資者需求保持穩健。三家大型的內地科技公司於首季在香港完成上市，集資共924億元，佔本季集資總額的70%。



畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢稱，2021年隨着新肺疫苗在全球供應增加，全球經濟有望復甦。市場將維持低利率、高流動性及投資氣氛暢旺的趨勢，因此預計今年全球IPO活動將蓬勃增長。



高瞻